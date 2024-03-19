Погода в Украине начнет меняться со второй половины недели.

В ближайшее время в Украине ожидается холодная, пасмурная и дождливая погода. Однако, вторая половина недели принесет больше тепла, а дожди останутся разве что в южной части и центральных областях. Об этом в комментарии NV рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

"22-23 марта в большинстве областей без осадков, только в южных и западных областях местами еще может быть небольшой дождь", - сообщила эксперт.

По ее данным, температура воздуха будет постепенно расти. Ночью 22-23 марта будет 0...+6, а днем 23 марта уже будет весеннее тепло +9...+15 градусов.

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Порывов ветра не ожидается, он будет умеренных скоростей, 5-10 м/с, но его направление будет меняться.

Выходные в Украине, 23 и 24 марта, также будут преимущественно без осадков. "Весенняя переменчивая погода", - говорит синоптик.

Погода в Киеве - прогноз синоптика

В Киеве, по прогнозу Натальи Птухи, в ближайшее время будет дождливо. 19-20 марта ночью в столице ожидается дождь с мокрым снегом. Столбики термометров будут показывать днем +5...+7.

С 21 марта и до конца недели осадки в Киеве прекратятся, а температура постепенно будет повышаться. 21 и 22 марта днем воздух прогреется до +10, а 23 числа в столице ожидается даже до +14. "Это уже настоящие весенние показатели", - резюмировала синоптик.

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