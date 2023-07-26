Август в Украине также начнется с жаркой погоды.

В ближайшие дни в Украине сохранится переменчивый харакетр погоды. С середины недели осадков станет меньше, а на выходных местами вернется жара до +35°. Об этом в комментарии NV рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

По ее данным, с 27 июля на смену полю пониженного давления поступит очередное поле высокого давления. Благодаря этому будет преимущественно без осадков, лишь 30 июля в правобережной части, а 31 июля на левобережной ожидаются кратковременные грозовые дожди. Температура ночью ожидается не уровне +12° ... +18°, на юге - до +23° и чуть выше. Днем воздух будет прогреваться до +25° ... +31 в большинстве областей.

"В южной части, а 29-30 июля также и в восточных областях ожидается +28...+35. Тогда будет жарче всего", - отметила синоптик.

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По ее данным, запад и северные области останутся в пределах +21°...+27°.

Погода в августе - прогноз синоптика

Синоптик уточнила, что прогнозов на август еще нет, но "по сегодняшним расчетам, именно первые дни августа, буквально 1-2 числа будет преобладать поле высокого давления. То есть это преимущественно без осадков. И, соответственно, температурные показатели уже будут несколько выше: +30 и выше будет не только по югу, а и по остальным областям", - рассказала она.

Сегодня в западных, днем и в большинстве северных и Винницкой областях ожидаются грозы. Также днем в западных областях прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с. В указанных областях объявлен І уровень опасности.

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