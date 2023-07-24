На западе Украины в отдельные дни температура упадет до +17°...+19°.

Последняя июльская неделя в Украине принесет нам нестабильную погоду: часть страны накроет сильная жара до +35°, при этом в некоторых областях ожидается похолодание до +17°...+19°. Всю неделю периодически будет дождить, местами осадки буду сильными и в сопровождении гроз. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Начало недели в Украине будет жарким и солнечным. Практически по всей стране столбики термометров покажут +27°...+31°. Без осадков.

Во вторник, 25 июля, жара в Украине усилится. На западе столбики термометров местами покажут +26°...+27°, а на остальной территории страны температура повысится до +28°...+32°. На западе и севере ожидаются дожди и грозы.

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В среду, 26 июля, погодные контрасты в Украине усилятся. На западе продолжатся дожди и грозы, а температура снизится до +22°...+24°. На остальной территории будет сухая погода с небольшой облачностью, а температура в большинстве областей поднимется до +30°...+32°.

В середине недели, 27 июля, температурные контрасты в Украине достигнут своего пика. На западе температура упадет до +17°...+19°, а на востоке ударит жара +34°...+35°.

Дожди и грозы распространятся на западные, северные, некоторые центральные области, а также зацепит Одесскую.

Перед выходными, 28 июля, температура по стране начнет выравниваться. Практически по всей стране столбики термометров покажут +22°...+25°, лишь на крайнем востоке задержится жара. Дожди с грозами сместятся на Левобережье, юг и в центральную часть Украины.

На выходных, 29 и 30 июля, погода в Украине чуть стабилизируется. Местами пройдут небольшие дожди, а температура в большинстве областей будет на комфортном уровне, +24°...+28°. Лишь на юге воздух еще прогреется до +29°...+30°.

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