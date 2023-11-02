Еще в пятницу в Украине будет прохладно, а с субботы температура начнет повышаться.

В Украину пришло небольшое похолодание, однако оно будет кратковременным. Уже в ближайшие дни температура вновь повысится, а на юг страны вернется 20-градусное тепло. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

3 ноября еще по всей Украине будет прохладно. Столбики термометров в большинстве областей покажут +10°...+14° и лишь местами на юге и в Прикарпатье воздух прогреется до +15°...+17°.

В субботу, 4 ноября, температура повысится в большинстве областей Украины. На западе и севере столбики термометров покажут +12°...+15°, в центральных и восточных областях будет от +15° до +19°, а на юге воздух прогреется до комфортных +19°...+23°.

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Еще более теплая погода ожидается в конце недели. 5 ноября в западных и северных областях будет +14°...+17°, на востоке - до +18°, а на юге и местами в центральной части Украины воздух прогреется до +20°...+22°.

Когда в Украину придет настоящий осенний холод - прогноз

Синоптик Наталья Диденко говорит, что некоторое снижение температуры ожидается с 7 ноября, а после 12 числа придет холодная погода в соответствии с сезоном.

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