Синоптики отмечают, что в течение ближайших дней температура в Украине существенно не изменится, однако станет больше осадков.

На выходных, 2 и 3 сентября, в Украине ожидается неустойчивая погода. В большинстве областей пройдут кратковременные дожди и грозы, а вот температура останется без существенных изменений. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Днем 2 сентября в западных областях местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. На остальной территории сохранится погода без осадков. Температура днем составит 22-27°, на юге и востоке страны ночью будет теплее, 25-30°.

3 сентября в западных, а днем и в Винницкой, Житомирской и местами в Киевской областях пройдут кратковременные дожди и грозы.

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Ветер в течение выходных будет менять свое направление, а его скорость составит 3-8 м/с.

В понедельник, по данным Укргидрометцентра, осадки охватят уже большинство областей нашей страны. При этом температура существенно не изменится.

Как сообщал Погода УНИАН, на сегодня, 2 сентября, во Львове и области из-за ухудшения погоды объявили I уровень опасности.

По данным Львовского Гидрометцентра, в субботу утром и днем на Львовщине и в самом Львове ожидаются грозы. Из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.

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