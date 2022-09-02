Осадки и еще большее похолодание ожидаются в субботу, а в воскресенье, температура начнет повышаться.

В первые осенние выходные в Украине станет еще прохладнее. В субботу, 3 сентября, местами температура днем упадет до +13°...+16° и во многих областях на западе, в центре и на юге пройдут дожди. В воскресенье, 4 сентября, погода стабилизируется - дожди останутся лишь в отдельных областях, а столбики термометров поползут вверх. Кроме юга и востока - там температура будет снижаться.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +12°, днем +19°. В воскресенье ночью ожидается +11°, а днем - до +20°, облачно с прояснениями.

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Во Львове в субботу ночью +12°, днем +14°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью +10°, днем +19°, небольшая облачность.

В Луцке в субботу ночью +9°, днем +18°, облачно с прояснениями. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +9°, днем +20°.

В Виннице в субботу будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха +6°...+14°, небольшой дождь. В воскресенье температура будет +9°...+19°, небольшая облачность.

В субботу в Одессе будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +11°, днем +22°, небольшой дождь. В воскресенье - ясно и безоблачно, +12°...+22°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +9°, днем +21°, облачно с прояснениями. В воскресенье столбики термометров покажут +9°...+18°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Днепре в субботу - облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +22°. В воскресенье температура составит +12°...+16°, небольшая облачность.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +13°...+27°. В воскресенье - небольшая облачность, +10°...+23°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает ясная и безоблачная погода, температура ночью +15°, днем +30°. В воскресенье ночью ожидается +15°, днем +23°, практически безоблачно.

В Краматорске в субботу будет облачно с прояснениями. Температура ночью +10°, днем +23°. В воскресенье будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +11°, днем +17°.

В Северодонецке завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +23°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура составит +11°, днем +16°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно, ливень, температура ночью +7°, днем до +10°. В воскресенье ночью температура составит +7°, днем столбики термометров покажут +12°, пасмурно, небольшой дождь.

В Моршине на Львовщине в субботу будет пасмурно, ливень, ночью +12°, днем +13°. В воскресенье - облачно с прояснениями. Температура составит +9°...+18°.

В Трускавце в субботу будет пасмурно, температура до +12°, ливень. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +9°...+18°.

В Сваляве завтра ожидается пасмурнаяпогода, сплошная облачность, до +15°. В воскресенье - облачно с прояснениями, небольшой дождь, +8°...+19°.

В Затоке в субботу - пасмурно, ливень, ночью +15°, днем +21°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +12°...+23°.

В Бердянске в субботу будет практически безоблачно, температура до +30°. В воскресенье - небольшая облачность, температура +10°...+26°.

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