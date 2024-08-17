Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, однако все равно на выходных в Украине будет очень жарко.

На выходных в Украине ожидается жаркая погода. Кое-где будет наблюдаться сильная жара, а также местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В ближайшие трое суток ожидается жаркая погода с температурой ночью +14°...+20°, на побережье морей - до +23°. Днем будет +28°...+34°. Сегодня в южной части и на Кировоградщине, а 18-19 августа и по всей Украине, кроме запада и севера, местами сильная жара будет достигать +35°...+37°.

Преимущественно без осадков. Лишь в западных, Винницкой, а в воскресенье и Житомирской, Киевской и Черкасской областях местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

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Новая волна жары в Украине - что известно

Пик новой волны жары ожидается в период с 17 по 21 августа. Об этом во время брифинга в Медиацентре сообщила пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Она отметила, что в южных областях температура воздуха будет достигать отметок около +35°C, местами поднимаясь до +37°C. В западных и северных регионах, включая Киевскую область, ожидается несколько более прохладная погода. По ее словам, пик жары продлится с 17 по 21 августа, после чего для западных и северных областей наступит некоторое облегчение.

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