На выходных к нам придут атмосферные фронты из Европы и теплый воздух из Атлантики.

На выходных, 16 и 17 декабря, на погоду в Украине будут влиять атмосферные фронты из Европы и теплый воздух из Атлантики. Благодаря этому ожидается облачная и теплая погода с небольшими осадками в виде снега, местами с дождем. Об этом рассказал метеоролог Игорь Кибальчич, сообщает "Метеопрог".

"Перемещение атмосферных фронтов из Северо-Западной Европы приведет к выпадению осадков. Кроме того, в нашу страну начнет поступать более влажные и теплые воздушные массы атлантического происхождения, поэтому температурный фон повысится на 2-4 °С", - пояснил он.

Исключением, по данным метеоролога, станет восточная часть страны и Сумщина, где задержится морозный воздух.

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В то же время в большинстве областей Украины сохранится гололедица на дорогах и снежный накат, а в южной половине и в Крыму не исключены туманы.

Ближайшей ночью, по его данным, температура во многих областях будет опускаться до -6°...-11°. Днем 16 декабря холоднее всего будет на востоке, -6°...-1°, а теплее всего - на юге, где столбики термометре покажут -1°...+4°.

В воскресенье, 17 декабря, в Украине станет теплее. По всей стране днем уже будет "плюс", а на западе и юге температура местами будет подниматься до +6°...+7°.

Какая погода будет в Украине до Рождества - прогноз синоптика

О том, что в Украине в ближайшее время будет тепло, говорит и известный синоптик Наталья Диденко. По ее данным, морозы ожидаются только в ближайшие ночи, на 16 и 17 декабря. В дальнейшем, до Рождества, будет пасмурно, с осадками, но тепло.

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