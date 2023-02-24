Штормовое предупреждение объявлено на завтра по всей стране.

Завтра в Украине ожидается ухудшение погоды. По данным Укргидрометцентра, непогода накроет всю страну.

"25 февраля днем в Украине порывы ветра 15-20 м/c; на высокогорье Карпат 25-30 м/с, метель", - говорится в предупреждении.

Также, по данным синоптиков, днем в Карпатах ожидается значительный снег, а на Закарпатье - значительный дождь и мокрый снег.

Видео дня

Из-за неблагоприятной погоды по всей Украине на 25 февраля объявили I уровень опасности, желтый.

На сегодня в Киеве и Киевской области объявили штормовое предупреждение.

По данным Укргидрометцентра, в ближайший час с удержанием до конца суток 24 февраля порывы ветра 15-20 м/с.

Вас также могут заинтересовать новости: