Зонты пригодятся жителям нескольких областей уже сегодня.

После длительного периода сухой и теплой погоды в Украину возвращаются осадки. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, на выходных ожидается прохождение атмосферного фронта с северо-запада. Облачность увеличится и кое-где пройдут кратковременные дожди. Также в Укргидрометцентре предупреждают о тенденции к снижению температуры.

По их данным, сегодня днем на крайнем западе страны, в течение 1 октября в западных, северных и центральных областях, а 2 октября на северо-востоке и востоке страны местами пройдут кратковременные дожди, возможны отдельные грозы. На остальной территории сохранится сухая погода.

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Ветер будет восточный с переходом на северо-западный, его скорость составит 5-12 м/с.

Температура ночью будет держаться на уровне 6-12°, только на юге будет немного теплее, 12-17°. Днем в Украине ожидается 22-27°. Сегодня в Карпатах, в воскресенье в западных, северных, в понедельник и в центральных областях ожидается снижение дневной температуры до 15-20°.

Похолодание в Украине - прогноз на 1 октября

По данным синоптика Игоря Кибальчича, в воскресенье холоднее всего будет на западе Украины, где столбики термометров покажут лишь +15°...+20°. Также прохладнее станет на севере, где ожидается +18°...+23°.

В центральных областях термометры покажут +21°...+26°, а на востоке и юге будет теплее всего, +23°...+28°.

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