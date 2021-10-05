До конца недели в Украине сохранится сухая погода без осадков.

До следующей недели в Украине сохранится сухая погода без осадков, однако уже с 13 октября часть Украины зальют дожди.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В среду, 13 октября, небольшие дожди накроют все западные области, а также Винницкую, Житомирскую и Одесскую. Осадки принесут с собой и похолодание, температура снизится до +9°...+13°, а ночью столбики термометров будут опускаться до 0°.

Осадки продолжатся и 14 октября, однако они немного отступят на запад: в Житомирской, Винницкой и Одесской областях будет сухо.

15 октября дожди "возьмут паузу", однако температура в западных областях упадет еще сильнее. Местами столбики термометров покажут лишь +7°...+9°.

Осадки вернутся в Украину уже 16 октября. Небольшие дожди в этот день ожидаются практически во всех западных областях.

К концу следующей недели, 17 октября, небольшие дожди ожидаются уже не только на западе Украины, но также местами в северных и центральных областях, а также в Харьковской области.

Отметим, что вместе с осадками в Украину будет заходить и похолодание.

Напомним, в ближайшее время в Украине ожидаются заморозки, которые коснутся почти всех регионов страны, кроме южных областей и Закарпатья. Заморозки до -5° ожидаются ночью 6 и 7 октября.

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Автор: Екатерина Лиманская