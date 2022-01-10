На сегодня, 10 января, почти по всей Украине, кроме Крыма, объявлен I уровень опасности.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"10 января на дорогах гололедица", - предупреждают синоптики.
В связи с этим объявлен I уровень опасности, желтый.
Погода в Украине сегодня
В Киеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -5°, днем 0°.
Во Львове в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -5°, днем -1°.
В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем -1°.
В Ривне в понедельник ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью -7°, днем -3°.
В Тернополе 10 января ночью будет -5°, днем -1°, пасмурно, сплошная облачность.
В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -6°, днем -2°.
В Ивано-Франковске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем 0°.
В Ужгороде столбики термометров покажут -4°...+3°, ясно и безоблачно.
В Черновцах в понедельник - пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем 0°.
В Виннице сегодня будет -6°...-1°, пасмурно, сплошная облачность.
В Житомире в понедельник будет ночью -6°, днем -2°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черкассах сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем +1°.
В Кропивницком температура ночью будет -5°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность.
В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -4°...+1°.
В Одессе 10 января - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -4°, днем +5°, небольшой дождь.
В Херсоне в понедельник ночью -3°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность.
В Николаеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем +5°.
В Запорожье температура ночью -3°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.
В Сумах сегодня температура воздуха составит -7°...+1°, пасмурно, сплошная облачность, возможен мокрый снег.
В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -4°, днем +1°, мокрый снег.
В Днепре температура ночью будет -3°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность.
В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, 0°...+9°.
В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +2°.
В Северодонецке - будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +1°.