Повышение температуры ожидается во второй половине текущей недели.

На этой неделе в Украине ожидается потепление. Ближайшие дни еще будут холодными и с заморозками, а с четверга температура начнет повышаться. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, на этой неделе в Украине будет преобладать поле повышенного давления, в большинстве областей ожидаются заморозки, но впоследствии ожидается повышение температуры.

В ближайшие двое суток без осадков, только сегодня днем в северо-восточных областях и Крыму пройдет небольшой дождь. Температура ночью составит 1-6° тепла, 11 октября в большинстве областей и в воздухе заморозки 0...-5°. Температура днем составит 7-14° тепла, сегодня в Одесской области и в Крыму, а в среду - на западе и юго-западе страны воздух прогреется до +17°.

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"В четверг преимущественно без осадков, только в северных и северо-западных областях днем местами небольшой дождь; ожидается повышение температуры на 4-8°", - прогнозируют в Укргидрометцентре.

Ветер будет северо-западный с переходом на юго-западный, 5-12 м/с. 12 октября в Украине местами ожидаются порывы 15-20 м/с.

В пятницу ночью в Украине, а днем в Карпатском регионе, южной части и восточных областях местами пройдут небольшие дожди. На остальной территории перед выходными сохранится погода без осадков. Температура ночью составит уже 8-13° тепла, только в северной части будет прохладнее, 5-10°. Днем столбики термометров покажут 12-18°, а в южной части и центральных областях воздух прогреется до 16-22°.

Потепление в Украине

С середины недели, по данным синоптика Игоря Кибальчича, в Украине ожидается повышение температуры воздух и ослабление ветра.

По его словам, кратковременные дожди порой будут наблюдаться в западных, северных областях и местами в южной половине страны.

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