Первая половина недели будет холодной, затем ожидается постепенное потепление.

Начало недели в Украине будет холодным и ветреным, а по ночам местами возможен "минус". Однако со среды-четверга погода начнет постепенно меняться: ветер ослабнет, а температура повысится. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Понедельник, 9 октября, будет одним из самых холодных дней текущей недели. Днем по всей стране ожидается +8°...+10°, лишь на юге и местами в центральной части воздух прогреется до +11°...+13°.

Во вторник, 10 октября, температура в Украине останется без существенных изменений. Ночью столбики термометров покажут 0°...+5°, а днем в большинстве областей будет +8°...+11°, местами на юге и в центральных областях ожидается +12°...+13°. В крыму, Черниговской, Сумской и Харьковской областях вероятны дожди.

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Ночью в среду будет от -2° до +4°, а днем на западе Украины потеплеет до +12°...+16°. На остальной территории будет холоднее, +9°...+14°.

С середины недели, 12 октября, повышение температуры ощутят жители практически всей Украины. Теплее всего будет на западе, где воздух прогреется до +19°...+25°. На севере будет +16°...+21°, на юге и в центральной части столбики термометров покажут +15°...+20°, а холоднее всего будет на востоке, +13°...+15°.

На выходных, 14 и 15 октября, украинцев ждет теплая осенняя погода. К концу недели по всей стране будет +19°...+24°, лишь местами на западе ожидается более свежая погода, +15°...+16°.

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