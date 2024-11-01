Вдобавок к похолоданию в Украине ожидается и сильный ветер.

На выходных, 2 и 3 ноября, в Украине заметно похолодает, ведь к нам придет холод из Арктики. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко:

"В субботу и воскресенье, 2-3 ноября, в Украину начнет заходить холодный воздух арктического происхождения. Похолодает".

2 ноября, по ее данным, теплая погода еще задержится в южной части. Однако уже в воскресенье и там ощутимо похолодает.

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"В сочетании с сильным ветром, который будет гулять по Украине и выходными, будет некомфортно, одевайтесь теплее и плотнее", - посоветовала эксперт по погоде.

Погода в ноябре - прогноз на начало месяца

В начале ноября в Украине прогнозируется изменение погоды, и уже со следующей недели ожидается заметное снижение температур. Об этом рассказала Наталья Птуха, представительница Украинского гидрометеорологического центра.

Она отметила, что начало месяца будет сухим, но в ночь на 2 ноября в западных и северных областях, а днем по всей стране возможны дожди. Кое-где в северо-восточных областях может наблюдаться смешанный тип осадков.

Ноябрь, по предварительным оценкам, ожидается близким к норме по температурным показателям, хотя на востоке и юго-востоке может быть несколько теплее средних значений.

Птуха также добавила, что с 5 ноября может установиться антициклон, из-за чего в Украине снова на длительное время ожидается сухая погода.

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