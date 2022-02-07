На этой неделе украинцев ждут осадки и необыкновенно теплая погода.

На этой неделе в Украине ожидается оттепель с осадками и аномально высокими температурами.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

"На территории Украины ближайшая неделя имеет все шансы быть аномально теплой с достаточным количеством осадков и длительными оттепелями, которые будут сопровождаться туманами и активным снеготаянием", - рассказал он.

По прогнозу синоптика, температура будет подниматься на 3-7 градусов выше нормы, а наиболее интенсивные осадки ожидаются в западных и северных областях.

"Одним словом, состоится первая репетиция весны", - говорит специалист.

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Так, по его прогнозу, уже во вторник температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах -3...+2 °С; в южных, восточных областях, днем и на крайнем западе 0...+5 °С, а в Крыму до +10 °С.

В среду, 9 февраля, температура в дневное время составит 0...+5 °С. В западных и юго-западных областях днем воздух прогреется до +9 °С.

"В четверг и пятницу очередные атмосферные фронты атлантического происхождения принесут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя на большую часть территории Украины. И только в южных областях и Крыму будет преимущественно сухо", - рассказал он. Днем столбики термометров покажут +2...+7 °С, в южных областях и в Крыму до +12 °С. Ночью минимальные температуры окажутся в пределах -2...+3 °С, на юге +1...+6 °С.

На выходных немного похолодает, днем будет + 1 ... +6 °С. Ночью 13 февраля в Украине -5. ..0 °С, в Карпатах -10...-5 °С, днем около 0 °С. И только в Крыму продолжится безморозный период.

Напомним, на сегодня, 7 февраля, в западных областях Украины объявлено штормовое предупреждение.

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