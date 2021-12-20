Почти по всей Украине объявили предупреждение из-за гололедицы.

Сегодня, 20 декабря почти по всей Украине ожидается гололедица на дорогах.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

"20 декабря на дорогах большинства областей и столицы ожидается гололедица", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности.

Синоптики предупредили, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Погода в Украине 20 декабря

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -9°, днем 0°, снег.

Во Львове в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -7°, днем +1°, снег.

В Луцке - небольшая облачность, ночью -9°, днем 0°, снег.

В Ривне в понедельник ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью -10°, днем -1°, снег.

В Тернополе 20 декабря ночью будет -9°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -9°, днем -1°, снег.

В Ивано-Франковске сегодня будет пасмурно, ночью -8°, днем +2°, снег.

В Ужгороде столбики термометров покажут -4°...+2°, пасмурно, небольшой снег с дождем.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью -7°, днем +2°, снег.

В Виннице сегодня будет -9°...0°, пасмурно, снег.

В Житомире в понедельник будет ночью -9°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Черкассах сегодня будет пасмурно, ночью -8°, днем +1°, снег.

В Кропивницком температура ночью будет -7°, днем -1°, небольшая облачность, снег.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -7°...0°, снег.

В Одессе 20 декабря - небольшая облачность, температура ночью -5°, днем +3°.

В Херсоне в понедельник ночью -6°, днем +2°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью -6°, днем +2°.

В Запорожье температура ночью -5°, днем +1°, небольшая облачность, снег.

В Сумах сегодня температура воздуха составит -10°...-1°, небольшая облачность, снег.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -9°, днем 0°, снег.

В Днепре сегодня температура ночью будет -6°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Симферополе в понедельник будет пасмурно, -6°...+1°, мокрый снег.

В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, температура ночью -7°, днем +4°, небольшой снег.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -6°, днем +3°.

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Автор: Екатерина Лиманская