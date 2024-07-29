Речь идет о лентикулярных облаках.

В Украине были замечены необычные облака, которые считаются редким природным явлением.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии Погода УНИАН, рассказала, как они образуются, в чем их особенность и что их появление может означать для изменений в погоде или климате.

Так, на вопрос относительно опубликованного недавно в соцсетях видео из Ивано-Франковской области, на котором видно необычные облака, похожие на лентикулярные, Птуха отметила, что облака, которые были сняты, несколько напоминают именно такой тип облаков.

"Но оно настолько локальное и незначительное, что, скажем так, полноценные - такие, как наблюдаются действительно они классические над вершинами, преимущественно, горными, - то это, конечно, назвать нельзя. Но определенная природа такого лентикулярного облака в этом видео также присутствует", - сказала она.

Синоптик пояснила, что это проявляется в том, что эти облака не движутся в воздухе. "Они на каком-то одном месте стационируются и соответственно, возникают, когда интенсивные потоки ветра обтекают какое-то препятствие. Чаще всего, это горный массив, какую-то гору, какое-то плато. И тогда за счет этого, плюс, есть и восходящие потоки, образуется эта конденсация. Вот на этом месте могут быть вот такие облака", - пояснила эксперт.

По ее словам, такие облака чаще всего наблюдаются на высоте от двух до 15 километров, преимущественно в горных районах.

Птуха также отметила, что появление таких облаков может свидетельствовать о приближении какого-то атмосферного фронта. "Сейчас как раз у нас над Украиной такие интенсивные воздушные потоки, проходит атмосферный фронт. Соответственно, воздух из северных широт поступает. Такое изменение погоды. Поэтому, конечно, такие облака могут образовываться. Но не в таких классических и масштабных проявлениях, как это для них более присуще", - сказала она.

Синоптик также отметила, что по сути, это просто одна из разновидностей облаков, но они "не очень часто бывают". "Если их увидеть, то это довольно повезло человеку. Но такие маленькие, как на видео, - на них, возможно, и не каждый обратит внимание. А вот масштабные, которые уже над вершинами, классические, лентикулярные, прям такие как линзообразные, большие, то их, конечно, редко у нас можно увидеть", - сказала Птуха.

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