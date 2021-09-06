Заморозки на почве ожидаются в большинстве областей Украины.

Ближайшей ночью в Украине снова ожидаются заморозки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Ночью 7 сентября в Украине, кроме Закарпатья, Крыма и большинства южных областей, 8 сентября в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях на поверхности почвы заморозки 0-3°", - говорится в сообщении.

Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

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Также, как сообщается, 6-7 сентября в Одесской, Херсонской и Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Украине в ближайшие дни

По данным Укргидрометцентра, в ближайшую неделю дожди будут обходить Украину стороной и по всем областям будет наблюдаться сухая погода. Причиной этому станет мощный антициклон Hermelinde.

Температура ночью 1-9° тепла, днем завтра ожидается 14-19° тепла. 8 и 9 сентября в большинстве областей будет на уровне 20-24°. 10 сентября температура ночью 7-13°, на побережье Черного моря до 15°, днем 20-26°.

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Автор: Екатерина Лиманская