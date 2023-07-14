Повышение уровней воды в реках ожидается на западе Украины.

14 и 15 июля на западе Украины ожидаются подтопления. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в результате ожидаемых значительных дождей, ожидается повышение уровней воды над текущими уровнями.

В частности, осложнение ситуации ожидается на реках суббассейна Сяна и бассейна Днестра во Львовской и Ивано-Франковской областях. По данным синоптиков, местами будет происходить затопление пойм, сельскохозяйственных угодий, возможно частичное затопление хозяйственных объектов Приречной инфраструктуры (I уровень опасности - желтый).

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"В пределах Ивано-Франковской области местами достижения отметок начального затопления отдельных населенных пунктов (II уровень опасности - оранжевый)", - говорится в предупреждении.

На реках суббассейнов Прута и Сирета вода поднимется на 0,5-1,5 м. В Черновицкой области в с. Петраши Вижницкого района возможно затопление участка грунтовой автодороги, в с. Глинница Черновицкого района - частичное затопление временной переправы через р. Прут (I уровень опасности - желтый).

"В местах прохождения сильных ливней ожидается формирование значительного склонового и местного стока, в горных районах существует угроза формирования селевых потоков ( II уровень опасности - оранжевый)", - предупреждают в Укргидрометцентре.

Непогода в Украине

Во Львовской области мощные дожди наделали бедствия-пострадали Стрый и Дрогобыч.

В Стрые улицы превратились в реки, а ветер был настолько мощный, что изгибал деревья. В Дрогобыче ливневые дожди затопили десятки подвалов и жилых домов, а также приусадебные участки и лечебные учреждения.

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