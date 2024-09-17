Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра.

В Украине на 17 и 18 сентября объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"До конца суток 17 сентября в южных, восточных, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях порывы ветра 15-20 м/с", - сообщают синоптики.

По прогнозу Укргидрометцентра, 18 сентября в южных, восточных, днем и в Кировоградской и Днепропетровской областях также ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

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Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода 17 сентября - прогноз синоптикини

Во вторник, 17 сентября, в нескольких областях Украины еще возможны дожди и сильные порывы ветра. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в целом будет преобладать сухая погода благодаря антициклону - дождей не ожидается, будет сухо и тепло. Однако, сегодня локальные осадки могут пройти на крайнем западе Украины и местами на юге, вероятно, с грозами.

Восточный ветер будет оставаться сильным, местами до штормового на Левобережье Украины.

Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +23...+28 градусов, на Закарпатье и в Карпатах будет прохладнее, +17...+21 градус.

В Киеве, по прогнозу синоптика, ожидается теплая погода с температурой +25...+26 градусов. Ветер будет продолжать дуть, но днем он немного ослабнет.

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