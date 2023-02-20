По всей стране ожидается сильный ветер.

В Украине на сегодня и завтра объявили штормовое предупреждение. Синоптики Укргидрометцентра предупреждают о штормовом ветре.

"До конца суток 20 февраля в Украине, кроме востока и юго-востока, порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Также, по данным синоптиков, в течение суток 21 февраля в Украине ожидаются порывы ветра 17-22 м/с, а в западных областях - местами 25 м/с. Из-за непогоды по всей Украине объявили I уровень опасности, желтый.

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В Украину идут осадки-что известно

Уже сегодня вечером в Украину зайдет циклон, который принесет осадки в западные области. Ночью они распространятся по всей Украине, говорит народный синоптик Станислав Щедрин.

По его данным, завтра по всей Украине пройдут дожди и сильный мокрый снег, а температура, будет колебаться в пределах +2...+6, на крайнем востоке - до -3...+1.

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