В ближайшие дни в Украине местами будет дождливо, а температура постепенно повысится.

На этой неделе над Украиной будет преобладать поле повышенного давления. В большинстве регионов страны пройдут кратковременные дожди с грозами, а дневные максимумы будут постепенно расти - местами до +31°...+35°. Об этом рассказали в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, днем 11 июля в западных, восточных, Полтавской и Днепропетровской областях ожидаются кратковременные дожди с грозами. Также осадки будут ночью 12 июля в юго-восточных областях и Карпатском регионе, а в течение суток 13 июля - на западе и юго-западе страны. На остальной территории сохранится погода без осадков.

Ветер в ближайшие дни будет северо-западный, его скорость составит 5-10 м/с.

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Температура ночью ожидается на уровне 11-17°, днем 20-26°. В западных, в четверг и в северных и центральных областях потеплеет до 24-29°. В южной части Украины ночью будет 15-21°, а днем 24-31°. Также в Укргидрометцентре акцентировали, что 12-13 июля в Одесской области воздух прогреется до 35°.

В Украину возвращается жара-что известно

Синоптик Анжелика Ганчук говорит, что уже с 12 июля раскаленное воздух из Сахары начнет поступать на территорию Европы и Украины в частности.Она предупреждает о повышении температуры по всей территории Украины - не исключены даже новые рекорды.

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