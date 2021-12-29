Но завтра, по данным синоптика Натальи Диденко, в западных областях Украины начнется потепление.

В четверг, 30 декабря, в Украине будет сухая погода, иногда даже выглянет солнце. Однако ближайшая ночь будет холодной.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Циклон, который вчера насыпал снега... покинул нашу территорию. Кое-где завтра можно даже будет любоваться солнечными прояснениями", - рассказала она.

По словам синоптика, атмосферное давление подрастет, а на дорогах останется гололедица.

"Ближайшая ночь будет холодной, -4...-10 градусов", - предупредила синоптик.

По ее данным, завтра днем ожидается -1...-5 градусов, в западных областях начнется потепление, +1...+5 градусов.

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"Это потепление в течение 31 декабря и 1 января распространится на всю территорию Украины", - говорит синоптик.

Она рассказала, что 31 декабря и 1 января в Украине ожидается оттепель и небольшие "плюсы", будут выпадать периодически мокрый снег и дождь.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, к концу недели воздушные потоки изменятся и по Украине начнет распространяться котловина северного циклона с осадками. Поэтому в новогоднюю ночь возможен небольшой снег с дождем, однако не по всей территории страны. Без морозов.

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