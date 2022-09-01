На завтра, 2 сентября, в Украине объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, непогода накроет три области на западе Украины.
"2 сентября днем в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях значительные дожди", - говорится в предупреждении.
Как отмечается, в указанных областях объявлен I уровень опасности, желтый.
Напомним, по словами сингоптика Натальи Диденко, сегодня ночью украинцам придется прикрывать на ночь окна и достать одеяла. 2 сентября в северных, западных и в большинстве центральных областей ожидается только +6...+10 градусов. По данным синоптика, в южной части, восточных областях, а также в Черновицкой и Днепропетровской областях ночью будет +10...+16 градусов.