По данным синоптиков, завтра в некоторых областях на западе Украины ожидаются сильные дожди.

На завтра, 2 сентября, в Украине объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, непогода накроет три области на западе Украины.

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"2 сентября днем в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях значительные дожди", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, в указанных областях объявлен I уровень опасности, желтый.

Напомним, по словами сингоптика Натальи Диденко, сегодня ночью украинцам придется прикрывать на ночь окна и достать одеяла. 2 сентября в северных, западных и в большинстве центральных областей ожидается только +6...+10 градусов. По данным синоптика, в южной части, восточных областях, а также в Черновицкой и Днепропетровской областях ночью будет +10...+16 градусов.

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