Укргидрометцентр предупреждает об ухудшении погоды.

В Украине в ближайшее время испортится погода. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Согласно прогнозу, непогода ожидается в западных областях, а ночью дойдет и до Житомирщины.

"До конца суток 17 июля и ночью 18 июля в западных и Житомирской областях... грозы", - говорится в предупреждении.

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Как отмечается, в указанных областях объявлен І уровень опасности, желтый.

Опасная погода в Украине - что прогнозируется

По данным синоптика Игоря Кибальича, ближайшая неделя в Украине будет теплой, а на юге - очень жаркой. В частности, в Одесской области 18 июля прогнозируется до +36 ... + 38 °С.

Параллельно с жарой в Украине ожидаются грозы, дожди и другие опасные явления. "На фоне жаркой погоды активизируются и грозовые процессы, которые будут сопровождаться выпадением ливней, а местами не исключены такие опасные явления, как град и шквалистые порывы ветра", - предупреждает Игорь Кибальчич.

Так, по его данным, сегодня малоподвижный холодный фронт станет причиной грозовых дождей на Полесье и на крайнем западе страны, а завтра грозовые дожди ожидаются в западных, северных, южных областях, Одесской и Харьковской областях.

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