В Дагестане из-за ливней и селей три населенных пункта остались отрезанными от мира.

Мощный камнепад и сель снесли часть села в Дагестане.

Об этом сообщает YouTube-канал "Новости Дагестана".

Как сообщается, огромные булыжники, сошедшие с гор, разрушили несколько зданий, в том числе местный магазин, а также дороги, два автомобильных моста и три пешеходных.

Несколько сёл оказались отрезанными от цивилизации.

По данным Минтранса Дагестана, в результате ливня и подъема уровня рек Хварши и Хема селевыми потоками разрушены два моста.

Транспортное сообщение с тремя населенными пунктами - Сантлада, Хварши и Хонох с населением более 1000 человек прервано.

Как сообщал Погода УНИАН, в горах Индии произошел камнепад, унесший жизни девятерых человек. Еще двое получили травмы.

По меньшей мере девять туристов были раздавлены массивными валунами, которые в воскресенье соскользнули с холма после оползня недалеко от Батсари в племенном районе Киннаур. Погибшие были частью группы из 11 туристов, которые направлялись из Сангла в Читкуль, когда в их автомобиль врезался валун.

Автор: Екатерина Лиманская