Вскоре "минус" в Киеве будет ночью и днем.

В Киеве в ближайшие дни станет холоднее. Мороз ожидается как ночью, так и днем. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

23 ноября, по данным синоптиков, по Киевской области ожидается облачная погода. В течение суток на дорогах гололедица, днем местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью и днем будет около 0°.

"В дальнейшем, с 24 по 27 ноября, по Киевской области будет облачно с прояснениями, без осадков. Ожидается снижение температуры в ночные и дневные часы", - прогнозируют в Укргидрометцентре.

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В частности, в воскресенье и понедельник ночью будет до -4°, днем - около 0°, а в ночь на вторник температура воздуха может опуститься еще ниже, до -6°.

"В середине следующей недели морозные значения температуры воздуха будут удерживаться в течение всех суток", - прогнозируют синоптики.

На выходных в Украине прогнозируются осадки смешанной фазы, во многих областях возможны сильные порывы ветра и снижение температуры до зимних значений. Об этом информирует Украинский гидрометцентр.

В субботу, согласно прогнозу синоптиков, в западных регионах выпадет небольшой снег, а температура воздуха днем составит около 0°. В северных областях, а также в Винницкой и Черкасской областях, местами ожидается небольшой мокрый снег, возможно налипание мокрого снега. Температура ночью и днем будет колебаться от -3° до +2°. На остальной территории страны предполагаются умеренные, местами интенсивные осадки, преимущественно в виде дождя, а температура в течение суток составит от +3° до +8°. В юго-восточных областях днем воздух прогреется до +14°.

В течение следующих двух суток большинство территории Украины будет оставаться без осадков, однако в восточных и юго-восточных регионах ожидается мокрый снег, местами возможно налипание и гололед. Ночная температура снизится до 0°...-7°, а днем составит от -3° до +4°.

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