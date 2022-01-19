Сегодня на высокогорье Карпат ожидаются снегопады и метели, возможны лавины.

Сегодня на высокогорье Карпат ожидаются снегопады и метели, из-за чего возможен сход лавин.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, в связи со снегопадами и метелями 19 января на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, объявлен 3 уровень опасности.

Трагедия на Говерле - что известно

Ранее трагический случай произошел в Ивано-Франковской области. При восхождении на гору Говерлу один человек погиб - женщина 1965 года рождения. При этом мужчину 1987 года рождения с травмой ноги спасатели транспортировали к спортивной базе "Заросляк" и передали медикам. Другую травмированную туристку - женщину 1989 года рождения, спасатели нашли и сопроводили к врачам.

В ГСЧС сообщили, что пострадавшие туристы из города Южное Одесской области.

Позже стало известно, что на Говерлу поднимались девушка, ее жених и его мать. До вершины горы не дошли метров 800 из-за льда и ветра. Поэтому начали спускаться назад, но поскользнулись. Их унесло с горы.

Правоохранители открыли дело и квалифицировали трагедию как несчастный случай.

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