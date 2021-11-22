На острове Вулькано активизировался вулкан одноименным названием. Власти приказали эвакуироваться населению из-за выделяемых опасных газов.

На итальянском острове Вулькано приказали провести частичную эвакуацию из-за повышенной активности вулкана.

Об этом сообщает The Guardian.

Как сообщается, мэр острова также запретил туристам приближаться к вулкану после подъема сернистых газов.

По последним данным, эвакуироваться должны около 150 человек, проживающих в гавани острова, которая, по мнению итальянских властей, наиболее подвержена воздействию сернистых газов.

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"Данные указывают на увеличение количества газов, вызывающих серьезную озабоченность, поскольку они могут представлять угрозу для здоровья населения", - заявил чиновник.

По данным Итальянского национального института геофизики и вулканологии, увеличилось количество тяжелых газов, которые могут вызывать проблемы с дыханием.

По данным издания, в октябре несколько человек на острове сообщали, что из-за вулканических выбросов их домашние животные заболели.

"Однажды я внезапно заметила, что мои 10 кошек лежат на полу, как будто потеряли сознание. И я тоже плохо себя чувствовала, мне было трудно дышать... Врачи подтвердили, что причиной болезни было вдыхание газов из кратера", - рассказала Стефания Ломбардо,

Отметим, что последнее извержение вулкана Вулькано произошло более 130 лет назад и длилось со 2 августа 1888 года по 22 марта 1890 года.

Римляне верили, что крошечный остров был дымоходом Вулкана, бога огня.

Напомним, ранее украинские вертолетчики высадились на кратер действующего вулкана в Африке.

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Автор: Екатерина Лиманская