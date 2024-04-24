В Словении зафиксировали рекордное снижение температуры на 26,2 градуса всего за сутки.

В апреле Европа пережила один из самых быстрых и сильных перепадов температуры за всю историю наблюдений: от рекордного летнего тепла в начале месяца до рекордных холодов и заморозков в конце месяца. Об этом пишет The Watchers.

Как сообщается, температура по всей Европе в течение первых двух недель апреля была рекордно высокой. Аномальное тепло способствовало раннему цветению многих растений. Однако в середине апреля за жарой последовала резкая перемена погоды, приведшая к необычно низким температурам, ледяному дождю и снегу.

Ученые говорят, что Европа никогда не видела такого экстремального месяца.

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"Европа переживает самый экстремальный месяц за всю историю", - сказал историк погоды и климатолог Максимилиано Эррера.

Словения стала ярким примером такого резкого климатического изменения. 16 апреля, после более чем десяти дней летней погоды с максимальной температурой выше +30 °C, страна сообщила о резком изменении погоды. Температура упала до заморозков, а похолодание сопровождалось сильным ветром, дождем и снегом

Так, наиболее значительное падение температуры зафиксировали в Подчетртеке, городе на востоке Словении, где температура упала с +27,2°C до всего лишь +1°C. Это рекордное снижение температуры на 26,2 градуса всего за сутки.

Аналогичное быстрое изменение температуры произошло по всей Центральной Европе, что серьезно повлияло на сельское хозяйство региона, особенно на фруктовые деревья и виноградники, которые теперь уязвимы после раннего цветения.

Вчера, 23 апреля, во многих регионах Европы, от Финляндии до Германии и Хорватии, выпал снег. В Хельсинки пришлось полностью остановить трамвайное движение из-за ледяного дождя и снегопада

В горах Германии за сутки выпало более 40 см снега и более метра - за последние пять дней.

Сообщается также, что 23 апреля снег выпал на юге Хорватии, а также в Латвии, Эстонии и Литве. Необычно холодная погода также пересекла Средиземное море и достигла Северной Африки.

По прогнозам, возвращение к более высоким температурам на большей части территории Европы ожидается 28 и 29 апреля.

Когда потеплеет в Украине - прогноз

Известный синоптик Наталья Диденко говорит, что потепление в Украине ожидается уже в конце текущей недели. По ее данным, в субботу и воскресенье будет прекрасная солнечная погода, а температура повысится до +18...+23 градусов.

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