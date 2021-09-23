Первый снег покрыл гору Томнатик.

В Черновицкой области выпал первый снег. Он укрыл гору Томнатик.

Соответствующие фото были опубликованы в Facebook-сообществе "РЛС "Памир" г. Томнатик".

"В горах снега, в наших горах уже ранние снега. Красота, которая завораживает", - говорится в подписи.

Отметим, что ранее Карпаты замело снегом. В частности, снег выпал на горе Поп Иван Черногорский

Напомним, по прогнозу синоптика Вазиры Мартазиновой, зима этого года и следующие зимы в Украине будут морозными.

По ее словам, зима 2021-2022 и в последующие годы в нашей стране тоже будет морозной, ожидаются перепады температуры воздуха – от сильных заморозков до оттепели.

Специалист подчеркнула, что зима в Украине никуда не денется даже в условиях глобального потепления.

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Автор: Екатерина Лиманская