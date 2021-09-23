В Черновицкой области выпал первый снег. Он укрыл гору Томнатик.
Соответствующие фото были опубликованы в Facebook-сообществе "РЛС "Памир" г. Томнатик".
"В горах снега, в наших горах уже ранние снега. Красота, которая завораживает", - говорится в подписи.
Отметим, что ранее Карпаты замело снегом. В частности, снег выпал на горе Поп Иван Черногорский
Напомним, по прогнозу синоптика Вазиры Мартазиновой, зима этого года и следующие зимы в Украине будут морозными.
По ее словам, зима 2021-2022 и в последующие годы в нашей стране тоже будет морозной, ожидаются перепады температуры воздуха – от сильных заморозков до оттепели.
Специалист подчеркнула, что зима в Украине никуда не денется даже в условиях глобального потепления.
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