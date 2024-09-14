Погода в ближайшие дни в Украине будет неоднородной.

В субботу, 14 сентября, в западных областях пройдут дожди, а в Карпатах осадки будут сильными. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, а температура существенно не изменится. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, сегодня в западных, Винницкой и Одесской областях пройдут значительные дожди и грозы. Температура днем составит +18°...+25°. В Карпатах и на Закарпатье в течение суток ожидаются сильные дожди, а температура упадет до +11°...+16°.

На остальной территории страны будет без осадков. Температура днем будет от +24° до +29°, а на юго-востоке страны воздух раскалится до летних +31°.

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В последующие двое суток в юго-западной части и в большинстве западных областей пройдут кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков. Температура существенно не изменится.

Ветер в Украине будет юго-восточный и восточный, 5-12 м/с. Сегодня на Левобережье и в западных областях, а 15-16 сентября на юго-востоке местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Когда погода в Украине улучшится - прогноз синоптика

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что дожди и прохлада в Украине будут держаться недолго.

"На следующей неделе, сколько видит синоптический глаз, в Украине будет преобладать сухая солнечная, умеренно теплая, воздушная масса", - сообщила она.

По словам синоптика, даже в западных областях постепенно станет теплее.

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