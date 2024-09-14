уже на следующей неделе в Украине будет преобладать сухая солнечная, умеренно теплая погода.

Дожди, которые в последнее время зашли в Украину с запада, вскоре покинут территории нашей страны, а температура в западных областях несколько повысится. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

"В дальнейшем, на следующей неделе, сколько видит синоптический глаз, в Украине будет преобладать сухая солнечная, умеренно теплая, воздушная масса", - сообщила она.

Даже в западных областях, по словам Наталки Диденко, холодная погода "постепенно выровняется и заполнится более высокими градусами".

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Погода в Украине - прогноз на выходные

На выходных, 14 и 15 сентября, в Украине ожидается аномально теплая погода почти по всей территории, но местами пройдут дожди. В то же время западные регионы столкнутся с ухудшением погодных условий.

Под влиянием активного циклона Anett, на западе страны в выходные существенно ухудшится погода. Пройдут дожди, местами интенсивные, а температура заметно снизится. Об этом предупредил метеоролог Игорь Кибальчич.

На остальной территории страны, по его данным, прогнозируется аномально теплая и в основном сухая погода. Только в юго-восточных регионах будет ветрено, а на Азовском море ожидается шторм.

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