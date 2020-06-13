Укргидрометцентр предупредил, что на Киев надвигается гроза со шквалом

Непогода ожидается в ближайшие два часа с удержанием до конца дня и в течение 14 июня.

Гроза может начаться в ближайшие два часа \ УНИАН

В Киеве ожидаются гроза и шквальный ветер.

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Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация со ссылкой на Украинский гидрометцентр. "В ближайшие 2 часа и до конца суток 13 июня и в течение суток 14 июня в столице ожидаются гроза и шквалы 15-20 м/с (1-й уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Киевлянам рекомендуют во время сильного ветра все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии; избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Во время грозы следует выключить электроприборы, отключить телевизор от антенны, закрыть все окна, не подходить к окнам, не браться за металлические входные двери.

На природе следует спуститься в низину, отойти от одиночно стоящих деревьев (столбов, вышек), отойти подальше от водоемов, на открытой местности укрыться в овраге, во рву. Группе людей следует расположиться в одиночку, снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя), в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.

Во время грозы нельзя прятаться под очень высокими деревьями, сидеть на полянах, прятаться под скалами, купаться, идти по открытой местности в мокрой одежде или плотной группой.