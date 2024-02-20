Уже на выходных в Украине ожидается очередная смена погоды: температура снизится и начнутся осадки.

После потепления, которое ожидается в Украине во второй половине недели, к нам придет очередная порция холода. Об этом в комментарии NV рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Так, по ее прогнозу, 23 и 24 февраля в большинстве областей Украины будет без осадков. При этом 24 февраля ночная температура воздуха ожидается около 0...+6 по всей территории Украины. А днем в эти дни будет +6...+12, на востоке и северо-востоке будет +2...+8, а на юге Одесской области воздух будет прогреваться вплоть до +9 ... + 15.

На выходных, по словам Натальи Птухи, возможно изменение синоптических процессов и поступление атмосферных фронтов с северо-запада. Это может вызвать осадки в виде дождей и мокрого снега, особенно в западных и северных областях

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"Стремительного колебания температур не прогнозируем, но немного снизится температура на начало следующей недели. Уже +10... +15 не будет", - предупредила синоптик и уточнила, что ночью на севере и востоке в это время возможен небольшой мороз -1 ... -3.

Потепление в Украине - что известно

На этой неделе в Украине ожидается потепление. Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в течение 23-26 февраля столбики термометров достигнут +10...+15 градусов. Но все равно текущая неделя будет влажной и с осадками.

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