Во многих реках вследствие снеготаяния ожидается повышение уровня воды.

Кое-где в Украине сегодня ожидается повышение уровня воды в реках, что местами приведет к затоплению сельхозугодий. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, на реках Закарпатской области продолжится повышение уровней воды. В частности, на участке Тисы Деловое-Вилок ожидается повышение уровня воды на 0,4-0,7 м с незначительным выходом воды на пойму возле г.Тячев. Из-за этого объявлен I уровень опасности - желтый.

На р. Боржава в районе села Верхние Реметы прогнозируется удержание воды на пойме и начальное затопление сельхозугодий ряда сел и автодороги местного значения в Береговском и Мукачевском районах. Здесь объявлен II уровень опасности - оранжевый.

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"Вследствие интенсивного снеготаяния на правых притоках суббассейна Припяти ожидаются повышение уровней воды на 0,1-0,3 м над текущими отметками, с постепенным разрушением ледового покрова. Возможен выход воды на пойму рек в Волынской области: Припять и Стоход", - также предупреждают синоптики. Тут объявлен I уровень опасности.

15-18 декабря на реках бассейна Западного Буга во Львовской и Волынской областях ожидается постепенное повышение уровней воды. "Местами возможен выход воды на пойму (I уровень опасности - желтый)", - отмечают в Укргидрометцентре.

Погода в Украине - прогноз на сегодня

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет облачно.

Днем на Прикарпатье, в Карпатах и восточных областях ожидается небольшой мокрый снег, местами гололед и налипание мокрого снега. На остальной территории без существенных осадков.

На дорогах, кроме юга, местами будет гололедица. Ветер ожидается северо-западный, его скорость составит 7-12 м/с.

Температура в большинстве областей днем от 3° мороза до 2° тепла, а в южной части воздух прогреется до 2-7° тепла.

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