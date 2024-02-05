Во вторник, 6 февраля, осадки в Украине продолжатся, однако их интенсивность снизится. По всей стране будет преимущественно пасмурно. Прохладнее всего будет на востоке и северо-востоке, где столбики термометров покажут +2°...+4°, а самая теплая погода ждет жителей юга, Прикарпатья и Закарпатья, где воздух прогреется до весенних +11°...+13°. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью 0°, днем +6°, мокрый снег.
- Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью +6°, днем +9°.
- В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +8°, дождь.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +2°, днем +7°, дождь.
- В Тернополе 6 февраля ночью будет +5°, днем +9°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +9°, небольшой дождь.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +12°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +5°, днем +12°, ясно и безоблачно.
- В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +7°, днем +13°.
- В Виннице завтра будет +2°...+10°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
- В Житомире во вторник будет ночью +1° днем +8°, небольшая облачность, мокрый снег.
- В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+4°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.
- В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +6°, небольшой дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
- В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха 0°...+4°, мокрый снег.
- В Одессе 6 февраля - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +13°.
- В Херсоне во вторник ночью будет +4°, днем +11°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +11°, дождь.
- В Запорожье температура ночью 0°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -1°, а днем +2°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +2°.
- В Днепре температура ночью будет 0°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
- В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +4°...+9°.
- В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +4°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +2°.
Приметы погоды 6 февраля
Какая погода в этот день, такая будет и весна.