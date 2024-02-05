Осадки в Украине продолжатся, но их станет меньше.

Во вторник, 6 февраля, осадки в Украине продолжатся, однако их интенсивность снизится. По всей стране будет преимущественно пасмурно. Прохладнее всего будет на востоке и северо-востоке, где столбики термометров покажут +2°...+4°, а самая теплая погода ждет жителей юга, Прикарпатья и Закарпатья, где воздух прогреется до весенних +11°...+13°. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью 0°, днем +6°, мокрый снег.

Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью +6°, днем +9°.

В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +8°, дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +2°, днем +7°, дождь.

В Тернополе 6 февраля ночью будет +5°, днем +9°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +9°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +12°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +5°, днем +12°, ясно и безоблачно.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +7°, днем +13°.

В Виннице завтра будет +2°...+10°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Житомире во вторник будет ночью +1° днем +8°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+4°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +6°, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха 0°...+4°, мокрый снег.

В Одессе 6 февраля - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +13°.

В Херсоне во вторник ночью будет +4°, днем +11°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +11°, дождь.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -1°, а днем +2°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +2°.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +4°...+9°.

В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +4°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +2°.

Приметы погоды 6 февраля

Какая погода в этот день, такая будет и весна.

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