Вместе с тем синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в ближайшие дни в Одесской, Херсонской и Николаевской областях.

В начале следующей недели в Украине ожидаются заморозки на поверхности почвы.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, ночью 6-7 сентября в Украине, кроме Закарпатья и южной части, 8 сентября в восточных и юго-восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°.

Вместе с тем, по данным Укргидрометцентра, 4-6 сентября в Одесской, Херсонской и Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Украине 4 сентября

Читайте такжеДо и после: в сети показали последствия урагана "Ида" (фото)Сегодня, 4 сентября, во многих областях на западе, в центре и на востоке страны пройдут дожди, местами - ливни. Теплее всего будет на юге: до +24°. На остальной территории - прохладнее, +15°...+21°.

В некоторых центральных областях сегодня ожидаются небольшие дожди, в Полтавской - ливни. Максимально столбики термометров поднимутся до +22°.

Теплее всего сегодня будет на юге Украины. В Николаевской, Херсонской и Одесской областях ожидается до +24°, в Запорожской и в Крыму +19°...+21°. Без осадков, небольшая облачность.

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Автор: Виктория Токарева