Сегодня на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3°.

Сегодня в Украине в некоторых регионах ожидаются заморозки на поверхности почвы.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, 23 сентября в Украине, кроме юга, востока и Закарпатья, на поверхности почвы заморозки 0-3°", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Украине 23 сентября

В Киеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +5°, днем +8°, небольшой дождь.

Во Львове в четверг будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +10°, днем +14°, небольшой дождь.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +9°, днем +13°, небольшой дождь.

В Ривне в четверг ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью +9°, днем +13°, небольшой дождь.

В Тернополе 23 сентября ночью будет +9°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +8°, днем +13°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +15°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +10°...+18°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +14°.

В Виннице сегодня будет +7°...+11°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Житомире в четверг будет ночью +6°, днем +10°, небольшая облачность, дождь.

В Черкассах будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +10°, днем +10°, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +11°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +5°...+9°, ливень.

В Одессе 23 сентября - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +12°.

В Херсоне в четверг ночью +4°, днем +12°, небольшая облачность, дождь.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +12°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +4°, днем +11°, небольшая облачность, дождь.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +3°...+8°, небольшая облачность, ливень.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +10°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +4°, днем +10°, небольшая облачность, легкий дождик.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +4°...+12°.

В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +2°, днем +12°.

В Северодонецке - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +3°, днем +13°.

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Автор: Екатерина Лиманская