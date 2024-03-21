В этом году на погоду летом будет влиять Ла-Нинья.

Погода летом в Европе будет неоднородной. На севере ожидается более холодная и мокрая погода, чем обычно, а на юге и востоке - жара и засуха. Об этом сообщает severe-weather.

Первые прогнозы показывают динамичную летнюю картину в атмосфере. По данным ученых, Эль-Ниньо сейчас начинает исчезать, а новый цикл Ла-Нинья, по прогнозам, возникнет летом.

В Северном полушарии предстоящие месяцы станут переходным периодом между Эль-Ниньо и Ла-Нинья, как в океанах, так и в атмосфере. Лето-2024 как раз окажется в середине этого процесса.

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Как сообщается, одним из основных факторов, определяющих зимние погодные условия и раннюю весну, было Эль-Ниньо. Это теплая фаза океанического колебания. Холодная же фаза называется Ла-Нинья. Каждая из них оказывает свое специфическое влияние на характер давления и погоду в целом.

Климатологи говорят, что Эль-Ниньо быстро уходит. Но такие крупномасштабные явления длятся в длительных временных масштабах. Это означает, что, несмотря на быстрое разрушение аномалий теплого океана, атмосфере потребуется некоторое время, чтобы приспособиться и отреагировать на это.

"Это означает, что лето 2024 года станет переходным периодом от одной фазы к другой, что, вероятно, создаст некоторые необычные аномалии в этом процессе", - говорится в сообщении.

Как сообщается, этим летом мы будем быстро переходить от одной океанской аномалии к другой. Таким образом, можно ожидать умеренно отличающуюся от обычной картину.

Прогнозы показывают область низкого давления над северной Европой и систему высокого давления над юго-западом. Из-за этой разницы более высокие, чем обычно, температуры с юга будут переноситься в центральную и западную части континента.

"Присмотревшись к температурному режиму в Европе, мы увидим более теплую, чем обычно, погоду на большей части континента. Но исключение составляет север, который находится под влиянием области низкого давления и имеет нормальные летние температуры", - говорят климатологи.

Что касается осадков, то более засушливые условия ожидаются над Центральной и Южной Европой в зоне высокого давления. Однако в северных частях прогнозируется более влажная погода, опять же из-за более низкого давления и более нестабильной погоды.

Погода летом 2024 - прогноз

Летом этого года ветры будут перенаправляться на север. Благодаря этому в Европе ожидается теплая и сухая погода.

"Основываясь на выявленной цепочке событий, мы ожидаем, что условия океана и атмосферы будут благоприятными для чрезвычайно теплого и сухого лета над южной Европой в этом году", - говорят специалисты.

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