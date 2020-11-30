В Австралии этой ночью зафиксировали рекордно высокую температуру (видео)
Ночью температура составила +25,4º.
В некоторых городах Австралии была зафиксирована рекордно высокая температура этой ночью. Днем столбик термометра поднимался до 40-45º, а ночью температура составила 25,4º, что стало рекордом для страны в ноябре (до этого максимум был 24,8º).
Об этом сообщает Лига.Новости со ссылкой на CNN.
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Метеорологи предсказывают, что такая картина может наблюдаться еще несколько дней, из-за чего будет значительно повышен уровень пожароопасности. Местная пожарная служба даже временно запретила жителям разжигать костры.
В правительстве беспокоятся, что в Австралии может повториться прошлогодняя история с пожарами – в то "черное лето" из-за интенсивных лесных пожаров и сильного ветра выгорело около 12 га леса и погибли 33 человека.
Масштабный пожар на острове в Австралии
25 ноября лесной пожар бушевал на острове Фрейзер у побережья Квинсленда, Австралия. Он охватил более половины острова длиной 122 км с момента первого сообщения о нем в середине октября.
Пожарные работали над локализацией огня, отмечая, что им нужен дождь, чтобы облегчить ситуацию.
Пожарная и аварийная служба Квинсленда (QFES) сообщила, что они также тушили пожар с воздуха с помощью самолета.
Официальные лица считают, что возгорание возникло в результате незаконного приготовления пищи на костре, который не был полностью потушен. Правительство объявило о лесных пожарах на острове, и ряд дорог и кемпингов были закрыты.
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