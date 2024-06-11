Температура снизится по всей Украине на 3-5 градусов.

В ближайшие дни в Украине ожидается похолодание. Атмосферный фронт повлечет за собой изменение воздушных потоков, что обусловит поступление более прохладного воздуха. Об этом в комментарии NV сообщила синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

По ее данным, со среды, 12 июня, температура воздуха станет на 3-5 градусов ниже.

Западные области почувствуют даже сегодня, 11 июня днем здесь будет +21...+26 градусов. 12-13 июня ночью вообще температура упадет до +11...+16, а днем воздух будет прогреваться лишь до +23 градусов.

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"Остальная территория еще будет +14...+19 ночью и +20...+25 днем. 12-го на юге и юго-востоке еще прогреется воздух до +33, но 13 июня и там немного снизится температура", - прогнозирует Наталья Птуха.

С 14-15 июня жара будет возвращаться в страну. Первыми это почувствуют жители южных и восточных областей, где ночью в эти дни будет +16...+22, а днем снова +27...+32. А на западе и севере будет оставаться +11...+17 ночью и +18...+24 днем. В центральных областях в конце недели ожидается от +22 до +27 градусов.

"То есть самые прохладные дни у нас - это вторник, среда, четверг, тогда и облачность будет больше. А в дальнейшем, на выходные и на начало следующей недели будет меньше осадков, а больше солнечных дней, а температура снова будет повышаться", - резюмировала специалист.

Погода в Киеве - когда похолодает в столице

По данным Укргидрометцентра, с 12 июня на Киевщине ожидается снижение температуры до менее жарких +22...+24 градусов. В целом текущая неделя в столице будет с дождями и грозами.

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