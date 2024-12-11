Опади поступово припинятимуться.

В Украине до конца недели ожидается похолодание. Ночью температура в ряде областей местами будет падать до -5°...-10°, а в Карпатах будет до -12°. Днем температура также снизится, только на юге и в Крыму останется устойчивый "плюс". Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича.

Погода 12 декабря

В четверг, по его данным, ночью в большинстве областей пройдет небольшой дождь с переходом в мокрый снег. Днем осадки сохранятся только на востоке и в Приазовье. На дорогах западных и северных областей местами ожидается гололедица. Скорость ветра будет 7-12 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах -1...+4 °С, только на крайнем юге местами воздух прогреется до +5...+7 °С.

Погода 13 декабря

Накануне выходных в Украине ожидается переменная облачность, осадков уже не будет. На дорогах местами гололедица. Скорость ветра упадет до 5-10 м/с. Температура воздуха ночью снизится до 0...-5 °С, в Карпатах -7...-12 °С, а днем по всей стране ожидается -3...+2 °С.

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Погода 14 декабря

В субботу, по словам Кибальчича, в Украине сохранится погода без осадков, лишь днем в Карпатах и на Закарпатье ожидается мокрый снег и дождь, местами гололедица. Ветер будет юго-западный, 7-12 м/с. Ночью температура снизится до -1...-6 °С, в восточной части и в Карпатах похолодает до -5...-10 °С. Днем столбики термометров покажут -1...+4 °С, только на юге будет теплее, +5...+7 °С.

Погода 15 декабря

В конце недели в Украине ожидается неустойчивая погода.

"Пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", - прогнозирует Игорь Кибальчич.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -2...+3 °С, днем +1...+6 °С, а на юге и в Крыму будет +5...+10 °С.

О похолодании в Украине предупреждает и синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 12 декабря осадки по стране станут менее интенсивными, а температура воздуха несколько снизится. В период 13-14 декабря в большинстве регионов прогнозируется существенное похолодание, которое будет сопровождаться умеренными морозами.

Однако, как отмечает Диденко, такое снижение температуры будет непродолжительным. Уже в конце недели, с 15 декабря, прогнозируется возвращение более теплой погоды.

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