Зимние трассы: восток Украины замело снегом (фоторепортаж)
Проезд по дорогам Луганщины обеспечен в полном объеме.
Луганщину засыпало снегом. С ночи на дорогах восточных областей работают дорожники.
Перекрытые трассы и метровые сугробы: Румынию замело снегом (видео)
Об этом Служба автомобильных дорог в Луганской области сообщила на своей странице в Facebook.
"На дорогах, на спусках и подъемах, через каждые 50 метров установлены конусы с противогололедной смесью (песок - соль). Они сделаны для того, чтобы водители, которые оказались в трудном положении, могли ими самостоятельно воспользоваться", - отметил заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Луганской области по эксплуатационному содержанию Евгений Филин.
Также он отметил, что дорожное хозяйство к изменениям в погоде было заранее подготовлено.
В службе сообщили, что проезд по дорогам Луганщины обеспечен в полном объеме.
Снег в Харькове
В минувшие выходные, 21 и 22 ноября, в Харькове выпал снег.
Фотографиями заснеженного города жители поделились в социальных сетях.
Первый снег в этом сезоне выпал в Харькове еще неделю назад, 15 ноября. Однако тогда он был влажным, и большая его часть растаяла.
Прогноз погоды в Украине на 23 ноября: данные погоды УНИАН
В понедельник, 23 ноября, в Украине немного потеплеет: температура днем не опустится ниже +3°. Практически по всей стране - облачно, местами выглянет солнце. Солнечная погода ожидается только в Одесской, Херсонской и Днепропетровской областях, а также в Симферополе. При этом на Харьковщине и Сумщине ожидается мокрый снег. Столбики термометров в течение дня поднимутся до +3°...+7°.
- Винница+6°... +2°
- Днепр+6°... -2°
- Донецк+2°... -3°
- Житомир+6°... +2°
- Запорожье+5°... -2°
- Ивано-Франковск+7°... +3°
- Киев+6°... +3°
- Кропивницкий+5°... -1°
- Луганск+1°... -2°
- Луцк+5°... +3°
- Львов+5°... +2°
- Николаев+7°... -1°
- Одесса+7°... +1°
- Полтава+5°... +1°
- Ровно+4°... +2°
- Симферополь+7°... +4°
- Сумы+4°... -1°
- Тернополь+5°... +3°
- Харьков+4°... -1°
- Херсон+5°... -1°
- Хмельницкий+5°... +2°
- Черкассы+6°... +3°
- Чернигов+6°... +2°
- Черновцы+11°... +2°