Зимние трассы: восток Украины замело снегом (фоторепортаж)

Проезд по дорогам Луганщины обеспечен в полном объеме.

Луганщину засыпало снегом. С ночи на дорогах восточных областей работают дорожники.

Читайте также Перекрытые трассы и метровые сугробы: Румынию замело снегом (видео)

Об этом Служба автомобильных дорог в Луганской области сообщила на своей странице в Facebook.

"На дорогах, на спусках и подъемах, через каждые 50 метров установлены конусы с противогололедной смесью (песок - соль). Они сделаны для того, чтобы водители, которые оказались в трудном положении, могли ими самостоятельно воспользоваться", - отметил заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Луганской области по эксплуатационному содержанию Евгений Филин.

Также он отметил, что дорожное хозяйство к изменениям в погоде было заранее подготовлено.

В службе сообщили, что проезд по дорогам Луганщины обеспечен в полном объеме.

Снег в Харькове

В минувшие выходные, 21 и 22 ноября, в Харькове выпал снег.

Фотографиями заснеженного города жители поделились в социальных сетях.

Первый снег в этом сезоне выпал в Харькове еще неделю назад, 15 ноября. Однако тогда он был влажным, и большая его часть растаяла.

Прогноз погоды в Украине на 23 ноября: данные погоды УНИАН

В понедельник, 23 ноября, в Украине немного потеплеет: температура днем не опустится ниже +3°. Практически по всей стране - облачно, местами выглянет солнце. Солнечная погода ожидается только в Одесской, Херсонской и Днепропетровской областях, а также в Симферополе. При этом на Харьковщине и Сумщине ожидается мокрый снег. Столбики термометров в течение дня поднимутся до +3°...+7°.