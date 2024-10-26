В то же время водителей предупреждают о тумане.

На следующей неделе в Украине пока не ожидаются существенные осадки. Об этом в комментарии УНИАН сказала Анжелика Ганчук, заведующая сектором численного моделирования и прогнозирования отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра.

Отвечая на вопрос о том, ожидается ли на следующей неделе в Украине снег и мороз, и где именно, если да, она отметила, что на выходные ожидается погода преимущественно без осадков. Впрочем, на востоке немного дождливо, ведь там "свой немного процесс, влияние влаги с моря".

"Но в основном пока без осадков. И таких каких-то значительных осадков на следующую неделю также не прогнозируется. Но там будет нас краешком задевать циклон", - сказала Ганчук.

Видео дня

Так, отметила эксперт, более точную информацию можно будет получить уже с понедельника. "То есть на следующие три дня не ожидаем, но сами осадки мы уточним. Поэтому пока снега не будет, но за счет того, что у нас в течение этих двух дней, на выходные, будет ночное снижение температуры, у нас в восточных областях, а также это западные области, Житомирская, Винницкая, - у нас будут опускаться температуры ниже нуля", - рассказала она.

Так, добавила Ганчук, ночью температуры будут составлять от -2 до +2 градусов:

"Таким образом, там у нас установится такая погода, которая при осадках могла бы вызвать переход уже от дождя к снегу. Но пока, это касается особенно Карпатского региона, существенных осадков не ожидается".

В западных, Житомирской, Винницкой и Кировоградской областях сегодня утром ожидается густой туман. Видимость составит 200-500 метров. Объявлен І уровень опасности.

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