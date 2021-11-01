По прогнозу народного синоптика Владимира Деркача, ноябрь этого года будет дождливым, а декабрь – с плюсовыми температурами.

В этом году ноябрь в Украине начнется с осадков. В конце месяца ожидаются снег, а декабрь удивит "плюсовыми" температурами.

Такой прогноз до конца года сделал народный синоптик из Камня–Каширского Владимир Деркач, передает "Полесье".

Так, по словам синоптика, дождливо будет в течение почти всей первой декады ноября. В это время будет наблюдаться плавное снижение температуры воздуха. Лишь в конце, возможно, снова немного потеплеет.

Вторая десятидневка тоже начнется влажной и прохладной погодой, но подарит нам несколько погожих, солнечных дней без осадков. После этого, по словам синоптика, придет похолодание, которое продолжится и в третьей декаде. В ночное время вероятны морозы.

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В конце ноября стоит ожидать даже мокрый снег, говорит синоптик.

По его данным, декабрь начнется прохладной погодой, которая будет сохраняться минимум десять дней, возможны небольшие осадки. Ночи будут морозными, а дни по большей части пройдут со знаком плюс, хотя не всегда.

Такая погода, по данным Владимира Деркача, сохранится и в начале второй декады декабря. Но дальше начнет теплеть, придут небольшие осадки. Лишь 19 декабря будет наблюдаться кратковременное снижение температуры.

Под конец месяца погода удивит дневным теплом, однако ночью возможно снижение температуры.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в этом году температура и количество осадков в ноябре будет в пределах климатической нормы.

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Автор: Екатерина Лиманская