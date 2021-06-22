В странах фиксируют +35 градусов.

Словения и Хорватия страдают от высоких температур.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, до +35 градусов показали термометры в Словении. Столица страны Любляна, пережила своеобразный рекорд - впервые в этом году температура воздуха ночью там не падала ниже плюс 20. Жара не спадет как минимум до четверга, говорят синоптики.

Вместе с тем, в Хорватии те же +35 поспособствовали обострению хронических болезней у некоторых граждан. Как сообщается, в Загребе медикам пришлось уехать на полтора десятка вызовов, связанных с жарой.

Жара в Украине

На этой же неделе у нас будет лишь на несколько градусов прохладнее, чем в Африке. Со вторника начнутся грозы они накроют всю Украину, кроме восточных областей. Жара будет прожаривать нас до конца недели.

Из-за жары в некоторых областях Украины объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Автор: Екатерина Лиманская