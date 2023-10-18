Синоптик утверждает, что небольшие морозы будут лишь 18 и 19 октября, а дальше ночью будут снова плюсы.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, как долго еще будут ночные морозы в Украине.

Она акцентировала, что наши агрометеорологи уже такие явления как заморозки в этом сезоне "отменили", ведь вегетационный период у большинства растений завершился, пишет 24 Канал.

"Соответственно, температура, которая кое-где может опускаться ниже нуля, - это уже просто мороз. И так по всей территории Украины. У нас уже действительно довольно-таки прохладные ночи могут быть: от 4 градусов тепла до 2 мороза. Вот в ближайшие дни такие температуры могут быть. Впрочем, днем будет оставаться +7...+ 13 градусов. В южной части, конечно, теплее. Там ночью еще +5 – +10 градусов, а днем +12 – +17", - сказала она.

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Синоптик утверждает, что эти небольшие морозы будут лишь 18 и 19 октября, а дальше ночью будут снова плюсы.

"Да, там небольшой плюс за счет того, что сейчас у нас больше прояснений, поэтому такие контрасты. Днем, например, около +10, а ночью наоборот – ...+2...+3 градуса, а кое-где и небольшой минус. Когда поступит атмосферный фронт, будет больше облачности, поэтому ночная температура немножко повысится, но в то же время несколько снизится дневная. Впрочем, это не касается южных областей. Там все еще довольно комфортные погодные условия", - пояснила Птуха.

Погода в Украине - последние новости

Снег в Украине отменяется - прогноз погоды на субботу, 21 октября, сильно изменился. Теперь вместо снега в этот день на части территории нашего государства ожидается повышение температуры до невероятных градусов, поделилась синоптик Наталья Диденко.

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