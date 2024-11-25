С середины недели погода в Украине начнет меняться.

До конца ноября в Украине сохранится холодная погода с морозами ночью и небольшим "плюсом" днем. Первая половина недели будет сухой, а затем в Украину с запада придут дожди и мокрый снег. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Понедельник, 25 ноября, будет сухим и с переменной облачностью. Столбики термометров в большинстве областей покажут 0°...+4°, только на крайнем западе воздух прогреется до +6°...+7°.

Во вторник, 26 ноября, погода в Украине существенно не изменится. Днем ожидается -1°...+3°, на крайнем западе - до +5°...+6°.

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В среду, 27 ноября, в Украину натянет тучи, облачность станет гуще, местами - пасмурно. Будет сухо, -1°...+4°, только на западе столбики термометров покажут +4°...+8°.

С четверга, 28 ноября, на западе Украины начнутся дожди. Температура по всей стране ожидается в пределах +1°...+6°.

Перед выходными, 29 ноября, дождей и мокрого снега в Украине станет больше. Осадки ожидаются на западе, в большинстве северных и некоторых центральных областях. Температура ожидается в пределах +1°...+6°, на юге местами воздух прогреется до +8°...+10°.

30 ноября погода в Украине останется без существенных изменений.

1 декабря в Украине будет преимущественно сухо. Температура в большинстве областей ожидается от 0° до +4°, только на Закарпатье и на юге страны местами воздух прогреется до +5°...+7°

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